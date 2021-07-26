Kayıp hayvanları Jandarma buldu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde iki gün önce kayıp ihbarı iletilen 3 büyükbaş hayvan Jandarmanın takibi sonucunda dere yatağında bulundu. Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Akbaş köyünde bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, 22 Temmuz 2021 tarihinde yayılmaları için araziye bıraktığı 3 büyükbaş hayvanını bulamadığını bildirdi. Gece saat 22.20 sularında yapılan ihbarın ardından harekete geçen Jandarma, bölgede araştırma yaptı. Akbaş köyü ve çevresinde yapılan alan taramasının ardından köyü 13 Kilometre uzaklıktaki Bulgurlu köyünde dere yatağında 3 büyükbaş hayvan bulundu. 24 Temmuz 2021 tarihinde bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.