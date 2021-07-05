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Kayıp hayvanlar bulundu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanlar Jandarmanın takibi sonucunda bulundu.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 00:50
Kayıp hayvanlar bulundu

112 Acil Çağrı Merkezini arayarak müracaatta bulunan Çekerek ilçesi Çeltek köyünde ikamet eden vatandaşın otlatmak için araziye gönderdiği 4 büyükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölge ile çevre köylerde yapılan inceleme ve araştırma yapıldı. Kaybolduğu bildirilen 4 büyükbaş hayvanın aynı gün saat 19.00 sıralarında Çeltek köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta boş arazide otlarken bulunarak, hayvan sahibine teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Kayıp Hayvanlar Bulundu
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