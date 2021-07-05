Kayıp hayvanlar bulundu

112 Acil Çağrı Merkezini arayarak müracaatta bulunan Çekerek ilçesi Çeltek köyünde ikamet eden vatandaşın otlatmak için araziye gönderdiği 4 büyükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölge ile çevre köylerde yapılan inceleme ve araştırma yapıldı. Kaybolduğu bildirilen 4 büyükbaş hayvanın aynı gün saat 19.00 sıralarında Çeltek köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta boş arazide otlarken bulunarak, hayvan sahibine teslim edildi.