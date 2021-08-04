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Kayıp hayvanlar bulundu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenifakılı ilçesinde doğada sahipsiz dolaşırken buldukları koyunları, sahibine teslim etti.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:00
Kayıp hayvanlar bulundu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenifakılı ilçesinde 31 Temmuz 2021 tarihinde gece sahipsiz olarak dolaşan 70 küçükbaş hayvanı bularak, sahibine teslim etti. Edinilen bilgilere göre, Yenifakılı ilçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında önleyici devriye hizmetleri icra edilirken arazide dağılmış halde sahipsiz 70 küçükbaş hayvan bulundu. Koyunlar toplanarak muhafaza altına alınıp, Yenifakılı Arazi ve Hayvan Koruma Birliğine teslim edildi. Yapılan uyarılar sonucunda Yenifakılı ilçesinde ikamet eden şahıs, Jandarma’ya başvuruda bulunarak, küçükbaşların kendisine ait olduğunu bildirdi. Jandarma yaptığı incelemenin ardından 70 küçükbaş hayvanı sahibine gece teslim etti.

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Kayıp Hayvanlar Bulundu
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