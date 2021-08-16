Kayıp çocuklar bulundu

Yozgat Belediyesi tarafından sürekli anonslar yapılarak, kayıp çocukların eşkâlleri halka duyuruldu, görenlerin ihbarda bulunması istendi. İl Emniyet Müdürü Esertürk koordinasyonunda seferber edilen emniyet mensupları çocukların en son görüldüğü bölgelerde kontroller yapıp, anonslarda bulundu.

14 ve 12 yaşındaki biri kız, diğeri erkek çocuğu, Pazar günü sabah saatlerinde bir baraka içerisinde telefon takibi sonucunda bulunarak, sağlık kontrolünden geçirilip, ailelerine teslim edildi.

Yozgat il merkezinde ikamet eden 14 yaşındaki Cemile ile 12 yaşındaki Enes’in akşam saatlerinde kayboldukları ihbarı üzerine polis harekete geçti. Bahçeşehir Mahallesi’nde ikamet eden çocukların havanın kararmasına rağmen evlerine dönüş yapmadıkları bildiren çocukların bulanabilmesi için halktan destek istendi.

Yozgat Belediyesi sürekli anonslar yaparak, çocukların görenlerin ihbarda bulunmasını istedi. Polis ve vatandaşlar çocukların bulunabilmesi için adeta seferber oldu. Yapılan takip sonucunda çocukların bulunduğu bölge belirlendi. Sabah saatlerinde çocuklar bulundukları yerden alındı.