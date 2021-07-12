Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1378.28
ALTIN
503.04
DOLAR
8.6528
STERLİN
12.0759
EURO
10.3222

Kayıp çocuğu jandarma buldu

Yozgat’ta, kayıp hayvanı bulmak için gittiği dağlık bölgede kaybolan çocuk, Tokat sınırında dere içerisinde bulundu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 00:10
Kayıp çocuğu jandarma buldu

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, hayvan aramak için çıktığı dağlık ve ormanlık alan içerisinde kaybolan çocuk, Tokat Zile sınırına yakın bölgede jandarma tarafından bulundu. Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Yavuhasan Köyünde ikamet eden 16 yaşındaki Taner Yüksel isimli çocuk, kayıp olan büyükbaş hayvanı bulabilmek amacıyla gece arkadaşlarıyla birlikte köy yakınlarındaki dağlık ve ormanlık bölgeye gitti. Hayvanı bulmak için arkadaşlarından ayrılan Taner Yüksel, karanlıkta yolunu kaybetti. Arkadaşlarının ailelerine bildirmesi, daha sonra da Jandarmaya yapılan ihbar doğrultusunda arama çalışmaları başlatıldı. Yozgat’ın Çekerek ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afat Ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı İz Sürme Timi, İstihbarat Ekipleri bölgede geniş kapsamlı arama gerçekleştirildi. Arama çalışmalarında Drone de kullanıldı. Yapılan arama faaliyeti sonucunda kayıp çocuk sabah saat 10.00 sıralarında Tokat’ın Zile İlçesi sınır bölgesine yakın bölgede dere içerisinde bulundu. Kayıp Taner Yüksel ile birlikte, diğer iki arkadaşı Kadışehri Devlet Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir yaralanmanın bulunmadığı belirlenip, taburcu edilerek ailelerine teslim edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Kayıp çocuğu Jandarma Buldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göç sorunu değerlendirildi
Göç sorunu değerlendirildi
Çocuklar böyle serinliyor
Çocuklar böyle serinliyor
Doğurganlık hızı geriledi
Doğurganlık hızı geriledi
Aileler, çocuklarıyla öğreniyor
Aileler, çocuklarıyla öğreniyor
MEYVESiNi BU YIL YiYECEK
MEYVESiNi BU YIL YiYECEK
Baraj inşaatı devam ediyor
Baraj inşaatı devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim