Kayıp çocuğu jandarma buldu

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, hayvan aramak için çıktığı dağlık ve ormanlık alan içerisinde kaybolan çocuk, Tokat Zile sınırına yakın bölgede jandarma tarafından bulundu. Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Yavuhasan Köyünde ikamet eden 16 yaşındaki Taner Yüksel isimli çocuk, kayıp olan büyükbaş hayvanı bulabilmek amacıyla gece arkadaşlarıyla birlikte köy yakınlarındaki dağlık ve ormanlık bölgeye gitti. Hayvanı bulmak için arkadaşlarından ayrılan Taner Yüksel, karanlıkta yolunu kaybetti. Arkadaşlarının ailelerine bildirmesi, daha sonra da Jandarmaya yapılan ihbar doğrultusunda arama çalışmaları başlatıldı. Yozgat’ın Çekerek ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afat Ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı İz Sürme Timi, İstihbarat Ekipleri bölgede geniş kapsamlı arama gerçekleştirildi. Arama çalışmalarında Drone de kullanıldı. Yapılan arama faaliyeti sonucunda kayıp çocuk sabah saat 10.00 sıralarında Tokat’ın Zile İlçesi sınır bölgesine yakın bölgede dere içerisinde bulundu. Kayıp Taner Yüksel ile birlikte, diğer iki arkadaşı Kadışehri Devlet Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir yaralanmanın bulunmadığı belirlenip, taburcu edilerek ailelerine teslim edildi.