Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1384.68
ALTIN
498.67
DOLAR
8.8593
STERLİN
12.1399
EURO
10.4390

Kaybolan çocuk bulundu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün kaybolan 5 yaşındaki Emir Talha Erdem, yaklaşık 8,5 saat sonra bulundu.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:57
Kaybolan çocuk bulundu

 Down sendromlu Erdem'in dün saat 17.00 gibi kaybolduğunun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, emniyet güçleri ve vatandaşların da katıldığı arama çalışmaları gece saat 01.30'a kadar sürdü. Gece Atıf Kılıç Caddesi’nde bir apartmana girdiği tespit edilen Erdem, buradan alınarak ailesine teslim edildi. Ailenin sevincine ortak olan Kaymakam Kazar ve İl Emniyet Müdürü Esertürk, Emir Talha Erdem'e oyuncak hediye etti. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Kaybolan çocuk BulunduYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberSorgunKayıpçocukEmirTalhaErdemDownsendromluBulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEYVE URETiMi DÜŞTÜ
MEYVE URETiMi DÜŞTÜ
UÇURTMALI ŞENLiK
UÇURTMALI ŞENLiK
Geceye damga vurdu
Geceye damga vurdu
Çalıştay yapıldı
Çalıştay yapıldı
Çocukların yüzü güldü
Çocukların yüzü güldü
TMO’nun şehirlere etkisi araştırılıyor
TMO’nun şehirlere etkisi araştırılıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim