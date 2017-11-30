KAYBEDECEK iNSANIMIZ YOK!

Müftü Yardımcıları Süleyman Eroğlu ve İsmail Karadavut, Şube Müdürü Şahin Çarkçı ile birlikte gazetemiz bürosuna gelen Müftü Sezik, ilçe ziyaretlerinde eksiklikleri belirleyip, bunların giderilmesi noktasında gerekçi çalışmalar yaptıklarını söyledi. İlçelerde bazı sıkıntıların bulunduğunu, ancak bunların aşılmayacak sıkıntılar olmadığını hatırlatan Müftü Sezik, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’nın da eksikliklerin, sıkıntıların giderilmesi noktasında gerekli desteği verdiğinin altını çizdi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, il genelinde 980 civarında caminin bulunduğunu hatırlatarak, Yozgat il merkezinde 3, Organize Sanayi Bölgesi’nde ise bir yeni caminin daha inşa edilmeye çalışıldığını söyledi. Müftü Sezik, ‘’Türkiye’de bir ilki Yozgat’ta gerçekleştiriyoruz. Diyanet Vakfı tarafından ilk defa Askeri Birlik içerisinde bir cami inşa ediliyor. Şehitler Cami inşaatımız tamamlanmak üzere’’ dedi.

GENÇLERE HİZMET

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat il merkezinde yükseköğrenim öğrencilerine yönelik 2’si erkek olmak üzere 11 öğrenci evinin bulunduğunu belirtti. Bu evlerde 66 yükseköğrenim eğitimi alan öğrencilerin barındığını kaydeden Müftü Sezik, daha önce terör örgütü Fetö tarafından kullanılan Arif Bey Yurdu binasının Diyanet Vakfı’na tahsisinin yapıldığını anlattı. Müftü Sezik, ‘’Burasının bazı tadilata ihtiyacı var. İncelettirdik 700 bin lira civarında bir masraf gerektiriyor. Bu masrafı Diyanet Vakfı karşılaşacak. Burası Yükseköğrenim yurdu yapacağız. Ama öğrencilerin, gençlerimizin sürekli içerde kalıp, otel gibi kullanacağı bir mekan olsun istemiyoruz. Öğrencilerin sürekli kullanabileceği bir mekan haline getirmek istiyoruz’’ diye konuştu.

MEVLİD KANDİLİ

Yozgat Müftüsü Salih Sezik, ‘Cuma hürriyet demektir, hür olmayan insan Cuma Namazı kılmaz’ dedi, tüm Müslümanların Mevlit Kandilini kutladı. Sezik, ‘Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sav) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız ve topyekün yeryüzü ahalisi için Mevlid Kandilinin huzur, barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum’ ifadelerini kullandı.



