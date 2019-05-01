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Kayalar, Ankara’da ağırlandı

ANKARA’da çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdüren Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı’nın ‘Sohbet Buluşmaları’ etkinliğine, eski Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, onur konuğu olarak katıldı.

Kayalar, Ankara’da ağırlandı

ANKARA’da çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdüren Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı’nın ‘Sohbet Buluşmaları’ etkinliğine, eski Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, onur konuğu olarak katıldı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Kayalar, Ankara’da ağırlandı

Etkinlikte, 57’inci Hükümet döneminde Devlet Bakanı olan Tokat Milletvekili Reşat Doğru da konuşmacı olarak bulundu. Kayalar, katılımcılarla sohbet etti, hasret giderdi. Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, eski Bakan Reşat Doğru, Başkon Genel Başkanı Mehmet Akyol, Ankara Sinoplular Dernek Başkanı Kenan Güllü, Yeni Osmanlılar Dernek Başkanı Saffet Atak ile Yozgat eski Milletvekili, eski Köy işleri, Tarım, Orman ve Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar’a ‘Teşekkür Belgesi’ takdim edildi. Etkinlikte, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yöneticileri, Federasyon Kadın kolları yönetimi, Şairler, Yazar, Yozgatlı bürokratlar, Keçiören MHP İlçe Başkanı Gökhan Polat da hazır bulundu. 

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