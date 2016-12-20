Kayaalp, terörü lanetledi!

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp tatile geldiği memleketi Yozgat’ta Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig’inde mücadele eden Bozokspor’un karşılaşmasının ilk yarsını izledi. Karşılaşma çıkışı açıklamada bulunan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, ülkemizin zor günlerden geçtiğini söyleyerek terörü lanetledi.

Kayaalp yaptığı açıklamada; Ülke olarak üzücü günlerden geçiyoruz. Bir çok yerde patlamalar oluyor. İstanbul’da, Kayseri de Polisimiz sivil vatandaşımız, askerimiz şehit oluyor. Bu duruma üzülüyoruz ve terörü lanetliyoruz. Birlik ve beraberliğimizin daha güçlü olması gerektiği günler geçiriyoruz. İnşallah bundan sona gereken önlemler alınır. Önlemler alınıyor ama kalleşçe saldırılar yapıyorlar. Askerimizin polisimizin karşısına çıkıp savaşamıyorlar ama böyle kalleşçe oynayarak hareket ediyorlar. Bundan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah önlemler alınır ve daha huzurlu bir ülkemiz olur. Ama bu süreçte bağımsızlın olduğunu yineleyen ülkemizde böyle durumlar belki devam edecektir ama biz birliğimizin beraberliğimizin daha sıkı olması gereken yılları geçirmemiz gerekiyor” dedi.

Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Yozgat İl Başkanı Hakan Bektaş’da, Öncelikle milletimizin başı sağ olsun Şu da hiç unutulmasın ki polisimiz, askerimiz, güvenlik güçlerimiz varsa biz varız. Onlar yoksa bizimde bir anlamımız yok. Şampiyonumuzda burada kardeşimiz bütün dünyaya gücünü gösteriyor. Hiç kimse unutmasın ki; “Bir Türk dünyaya bedeldir” cümlesi kolay söylenilmedi. Tam örneği de yanımızda kardeşimde burada sporun, sporcunun, polisimizin, askerimizin yanında. Hiç kimse hiç kimse boşa heveslenmesin, hiç kimse boşa hayaller kurmasın. Biz bir olduğumuz sürece, birlikte olduğumuz sürece, vatanımızı, ülkemizi bildiğimiz sürece, hep birlikte olduğumuz sürece ve askerimize polisimize yardımcı olduğumuz sürece bir birimizi kucakladığımız sürece hiçbir kuvvet hiçbir güç bizim gücümüzün kuvvetimizin önüne geçemez” diye konuştu.