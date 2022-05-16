Kayaalp, kaza yaptı

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza, Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Kayaalp idaresindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek’e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AJJ 366 plakalı tır da çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Dolgunyürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dolgunyürek'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

adli kontrol şartı ile serbest

Otomobili ile çarptığı yaya, başka bir aracında çarpması sonucu vefat eden Rıza Kayaalp çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adliye çıkışı açıklamalarda Kayaalp, “Öncelikle merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz. Kendisine Rabbimden rahmet diliyorum. Tabi ki istemediğimiz bir olay oldu, bundan dolayı da üzgünüm. Elimde olan bir şey yoktu. Üzgünüm adli süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde avukatlarım da gereken açıklamayı yapacak” dedi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Kayalp’i duruşma sonrası ailesi ve gençlik spor çalışanları da yalnız bırakmadı. Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana olayda Kayaalp yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek’e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı tır da çarptı. Olay sonrası Dolgunyürek hayatını kaybetti. •iha•