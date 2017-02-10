Kaya parçaları temizlendi

Kar yağışı nedeniyle aşınarak istinat duvarından kaldırıma dökülen ve yayalar için tehlike oluşturan kaya parçaları, Yozgat Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Vatandaşların zarar görmemesi için kaldırımda güvenlik şeridi çeken görevliler, büyük bir titizlikle düşme ihtimali olan kaya parçalarını temizleyerek olası bir kazanın yaşanmasına mahal vermedi.

Kış mevsimi sebebiyle kar ve yağıştan ötürü aşınan kaya parçalarının nadiren istinat duvarından yaya geçidine düştüğünü belirten Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, "Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için zaman zaman kaya parçalarını temizletiyoruz. Havaların iyi olmasını da fırsat bildik ve ekiplerimiz düşme ihtimali olan taşları temizlediler” dedi.