Kaya, denetim yaptı

Kaya, Yozgat İl Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıp, yapılacak ve yapılması düşünülen projeler konusunda da istişarede bulundu. Bölge Müdürü Musa Kaya daha sonra Yozgat Çalatlı Keklik Üretim istasyonunda incelemelerde bulundu. İl Müdürü Cihan Eğilmez, Keklik Üretim İstasyonunda 2021 üretimi ile ilgili bilgiler verdi. Eğilmez, 2007'de kurulan tesiste bugüne kadar 156 bin kınalı keklik, 30 bine yakın da beçtavuğu üretildiğini söyledi. Eğilmez, bu yıl 15 bin kınalı keklik üretiminin gerçekleştirilerek, doğaya bırakılmasının planlandığını kaydetti.