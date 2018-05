Kavurma ilgi görüyor

Et ve Süt Kurumu tarafından Yozgat Kombina Tesislerinde üretilen ve tüm yurtta satışa sunulan Yozgat kavurması kısa sürede markalaşmayı başararak, yurt genelinde ilgi gören farklı bir lezzet oldu. İlk olarak 2012 yılında günde yaklaşık 800 kilo ile 1 ton arasında üretimine başlanılan Yozgat Kavurması, İstanbul ve Ankara’da bulunan Et ve Süt Kurumu mağazalarında satışa sunulmuştu. Gelinen süreçte tüm yurt genelinde kavurmanın satışa sunulduğu bildirilirken, kendine has lezzeti ve tadıyla Yozgat Kavurmasının yurt içi ve yurt dışında açılan gıda, tarım ve hayvancılık fuarlarında da tanıtımının yapıldığı belirtildi.

Haber: Mustafa TEKER