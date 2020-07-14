Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118399
ALTIN
397.562
DOLAR
6.8544
STERLİN
8.6148
EURO
7.7918

Kavşakta çalışma

Dört yol kavşağına konulacak Ay-yıldız ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

14 Temmuz 2020 Salı 00:26
Kavşakta çalışma

YOZGAT Belediyesi tarafından şehir merkezinden geçen uluslararası E-88 Karayolu ile merkez yollarının kesiştiği kavşakta bulunan testinin yerine planlanan Ay-yıldızın montajına başlanıldı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Şehr-i Huzur için aşkla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, Dörtyol Kavşağı'na yapacakların Şehitler Diyarı Yozgat'ı simgeleyen 10 metre boyunda ay-yıldızın montajına başlandığını söyledi. Başkan Köse, ‘’Montaj kısa süre içerisinde tamamlandığında, şehrimizin önemli noktalarından birine estetik ve anlamlı bir çalışma kazandırmış olacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kavşakta çalışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelecek Partisi nabız tutuyor
Gelecek Partisi nabız tutuyor
Takipçisi olacağım!
Takipçisi olacağım!
Aydıncık’ta kavşak sorunu
Aydıncık’ta kavşak sorunu
Yol çalışması
Yol çalışması
Temizlik çalışması
Temizlik çalışması
Trafik kazası can aldı
Trafik kazası can aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim