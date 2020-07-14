Kavşakta çalışma

YOZGAT Belediyesi tarafından şehir merkezinden geçen uluslararası E-88 Karayolu ile merkez yollarının kesiştiği kavşakta bulunan testinin yerine planlanan Ay-yıldızın montajına başlanıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Şehr-i Huzur için aşkla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, Dörtyol Kavşağı'na yapacakların Şehitler Diyarı Yozgat'ı simgeleyen 10 metre boyunda ay-yıldızın montajına başlandığını söyledi. Başkan Köse, ‘’Montaj kısa süre içerisinde tamamlandığında, şehrimizin önemli noktalarından birine estetik ve anlamlı bir çalışma kazandırmış olacağız’’ dedi.