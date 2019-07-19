Kavşağa aydınlatma

Yozgat’ın işlek kavşaklarından birisi olan Yimpaş önündeki kavşağa önceki yıllarda Nida Tüfekçi heykeli dikilmişti. Yıllardır bakımsız halde kalan Nida Tüfekçi anıtı, Kent Park içerisine taşınmıştı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kavşak için proje hazırladıklarını söyledi. Köse, “Yimpaş AVM önünde bulunan kavşağımız bakımsız ve ilimize yakışmayan bir şekilde duruyordu. Bizde hemen o bölgeye estetik katacak ve trafiği düzenleyecek olan bir proje hazırladık. Arkadaşlarımız şuan çalışmalara başladı. Öncelikle kavşağımızda yaya kaldırımlarını düzenleyip orta refüj çalışmaları yapacağız” dedi. Hazırladıkları projenin içeriği hakkında da bilgiler veren Köse, “Daha sonra kavşağa 6 metre yüksekliğinde 2,70 santim genişliğinde lale ve ay yıldız figürü yerleştireceğiz. Bu figürü kırmızı ve beyaz renkleri ile aydınlatıp bölgeye estetik katacağız. Taşıt trafiği için de düzenlemelerde bulunacağız” şeklinde konuştu. Celal Köse, kent merkezine ayrı önem verdiklerini beyan ederek, “Vatandaşlarımızın yolda yürürken kent kimliğini hissetmelerini arzuluyoruz. Bu kavşak çalışmamız örnek olacak. Daha sonra şehrimizin belli bölgelerinde de aynı düzenlemeleri ve çalışmaları yapmayı planlıyoruz. En kısa süre içerisinde çalışmamızın tamamlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.