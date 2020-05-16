Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566
Flaş Haber
Silahlı kavga: 11 yaralı
Kapat

Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor

Akdağmadeni ilçesinde tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavga sonrasında yürütülen soruşturmada işçilerin kaldığı çadırlarında 20 keklik bulundu.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:45
Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor

AKDAĞMADENİ ilçesinde dün silahlı kavgaya karışan tarım işçilerinin çadırlarında ele geçirilen 20 keklik korumaya alındı. Şanlıurfa'dan tarım işlerinde çalışmak için gelen ve Zaimgeçidi köyü yakınlarında çadırlarda kalan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 17 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.  Gözaltına alının 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, çadırlarda yapılan aramada, ruhsatsız 5 av tüfeği, 1 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 49 mermi ile çok sayıda av tüfeği fişeği ile 20 kınalık keklik bulundu. Silah ve mermiler jandarma tarafından muhafaza altına alındı, keklikler Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni. Silahlı Kavga. Tarım Işçiler.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahlı kavga: 11 yaralı
Silahlı kavga: 11 yaralı
Yozgat Organize Sanayi Bölgesine 6 Fabrika
Yozgat Organize Sanayi Bölgesine 6 Fabrika
Avrupa’ya ceset torbası
Avrupa’ya ceset torbası
Haziran sonrasında piyasa rahatlar
Haziran sonrasında piyasa rahatlar
Mesafeli toplantı
Mesafeli toplantı
MASKE FABRiKASI KURULDU
MASKE FABRiKASI KURULDU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim