Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor

AKDAĞMADENİ ilçesinde dün silahlı kavgaya karışan tarım işçilerinin çadırlarında ele geçirilen 20 keklik korumaya alındı. Şanlıurfa'dan tarım işlerinde çalışmak için gelen ve Zaimgeçidi köyü yakınlarında çadırlarda kalan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 17 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. Gözaltına alının 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, çadırlarda yapılan aramada, ruhsatsız 5 av tüfeği, 1 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 49 mermi ile çok sayıda av tüfeği fişeği ile 20 kınalık keklik bulundu. Silah ve mermiler jandarma tarafından muhafaza altına alındı, keklikler Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.