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Kavak ağaçları kesiliyor

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak beldesinde Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, polenlerinin insan sağlığını tehdit ettiği belirtilen söğüt ve kavak ağaçları kesildi.

17 Mart 2020 Salı 03:39
Kavak ağaçları kesiliyor

 Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, kesilen kavak ağaçlarının yerine meyve ağacı dağıtılacağını söyledi. Başkan Ünal, “Kavak ağaçlarındaki polen insan sağlığını tehdit ettiği gibi, ağaç ve kavak köklerinden dolayı altyapı ve su boruları ile ilgili ciddi sorunlar çıkmaktadır. Beldemizdeki tüm kavak ağaçlarını kesme kararı aldık. Kesilen kavak ağaçlarının yerine tespit çalışmasından sonra kiraz, vişne, kayısı, elma, armut, badem ağacı dağıtılarak, dikimini sağlayacağız’’ dedi. Belediye Başkanı Oğuz Ünal, belde halkının çoğunluğunun kavaklardan rahatsız olduğunu da hatırlattı, kavak ağaçlarının çevre kirliliğine de neden olduğunu bildirdi. Ünal, ‘’Hem yaprakları hem de polenleri çevreye zarar veriyor. Kasaba nüfusunun ortalamasına bakıldığın da yaşlılarımız da solunum sorunu yaratıyor. Biz de vatandaşlarımızın söylemleri ile birlikte Çevre Bakanlığımızın yeraltı su rezervinin korunmasına yönelik kararları doğrultusunda meclisten kavak ağaçlarının kesilmesi için karar aldık. Zira kavak ağaçları, diğer ağaçlara oranla yer altındaki suyu tüketerek, kaynakların kurumasına neden olmaktadır’’ ifadelerini kullandı. 

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Kavak Ağaçları Kesiliyor
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