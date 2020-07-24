Katliamın yıldönümü

ALMANYA’da bulunan Yozgatlı dernek ve federasyonların temsilcileri, Münih Türk Dernekleri Birliği tarafından düzenlenen anma töreni etkinliğine katıldı.

Anma gününde, Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır, Din Ataşesi İlahiyatçı Sıttık Yılmaz, şehirde faaliyet yapan derneklerin yöneticileri de katıldı. Arnavutluk Derneği din görevlisi ile kısa adı Bay-De-Bir olan Bayern Yozgat Dernekler Birliği Başkanı Levent Gülten, Sekreter Şükrü Uçar, Sevda Uçar, Hanım Kolları Başkanı Aylin Gülten ve üyeleri de hazır bulundu.

Anma programında, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerimimizden bir bölüm okundu. Türkçe ve Almanca açıklamalar yapıldı.

Terör lanetlenirken, teröre kurban gidenler unutulmadı.

OLAY

22Temmuz 2016 tarihinde, Almanya'nın Münih şehrinin Moosach bölgesinde silahlı saldırılar meydana gelmişti. Şehrin en büyük alışveriş merkezi Olympia-Einkaufszentrumda meydana gelen saldırı yerel saatle saat 18:00'de gerçekleşmişti. Görgü şahitlerinin ifadesine göre saldırı alışveriş merkezinin yanındaki McDonald's'ta, uzun namlulu silah taşıyan saldırganların silahlarını ateşlemesiyle başladığı, Münih polisinin açıklamasına göre saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ölenlerin 3'ü Türk, 3'ü Kosova ve 1'i Yunan vatandaşıydı.