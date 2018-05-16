KATLiAMA TEPKi

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YOZGAT’ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen protesto etkinliğinde ABD’nin İsrail elçiliğini Kudüs’e taşıması ve Filistinlilerin şehit edilmesi kınandı.

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YOZGAT’ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen protesto etkinliğinde ABD’nin İsrail elçiliğini Kudüs’e taşıması ve Filistinlilerin şehit edilmesi kınandı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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AK Parti tarafından düzenlenen protesto etkinliğine Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, BBP İl Başkanı Kemal Korkmaz, MHP temsilcileri ve gençlik teşkilatları katıldı. Cumhuriyet Alanı’nda vatandaşlara hitap eden İl Başkanı Celal Köse, ABD’nin elçiliğini İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’e taşıma ve tanıma girişimini kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. Kudüs’ün gerek BM, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması gerektiğini belirten Celal Köse, “BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir” dedi.
Celal Köse, İsrail’in böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanında boğulacağını vurgulayarak, “Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur” şeklinde konuştu.
İl Başkanı Köse, ümmetin onuru Kudüs’ü bu tarz oldu bitti işgal girişimlerine karşı Selahaddin Eyyubi gibi korumaya devam edeceklerini de ilan etti. Konuşmanın ardından Kuranı Kerim okunarak, dualar edildi ve toplantı son buldu.

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