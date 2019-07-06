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Katkıya teşekkür

SORGUN Belediyesi tarafından, sıfır atık projesi kapsamında yaptıkları çalışmalar nedeniyle çeşitli malzemeler hediye edilen okulların idarecilerine teşekkür ziyaretinde bulunuldu.

Katkıya teşekkür

SORGUN Belediyesi tarafından, sıfır atık projesi kapsamında yaptıkları çalışmalar nedeniyle çeşitli malzemeler hediye edilen okulların idarecilerine teşekkür ziyaretinde bulunuldu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Katkıya teşekkür

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında okullar arası düzenlenen atık pil toplama yarışmasında Agahefendi İlkokulu il birincisi oldu. Bu okula Sorgun belediyesi tarafından masa tenisi takımı hediye edildi. İl ikincisi olan Fatih Ortaokulu ve il üçüncüsü Yavuz Selim İlkokulu’na 15’li satranç takımı verildi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, okul müdürlerini, öğretmenleri ve öğrencileri ziyaret ederek, çalışmalarında başarı dileyip, tebrik etti.

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