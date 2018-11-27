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Katkı sağlayacak

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda Yozgat Üretici Kadınlar Derneği tarafından açılan stantta elde edilen gelirler, eğitime ve kadın emeğine katkı sağlayacak.

Katkı sağlayacak

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda Yozgat Üretici Kadınlar Derneği tarafından açılan stantta elde edilen gelirler, eğitime ve kadın emeğine katkı sağlayacak.

27 Kasım 2018 Salı 07:00
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Katkı sağlayacak

Yozgat’ta 2006 yılından bu yana eğitime ve kadının el emeğine destek amaçlı faaliyet yürüten Üretici Kadınlar Derneği, kadınların maddi ve manevi yönden yanlarında olmaya devam ediyor. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda stant açan dernek üyeleri, el emeği göz nuru yaptıkları ürünleri satarak kadınların hem eğitimine hem de aile bütçesine destek oluyorlar.
Yozgat Üretici Kadınlar Derneği Başkanı Hacer Güçlü, derneklerinin 2006 yılında kadınlara sosyo ekonomik ve kültürel alanda destek olmak için kurulduğunu söyledi. 
Güçlü yaptığı açıklamada “Bizler, her zaman kadınların maddi ve manevi yanında oluyoruz. Onların yapmış oldukları işlerde yol gösteriyoruz. Onları sosyal hayatın içerine kazandırıyoruz Yozgat geneli bayanlara yardımcı oluyoruz. Bugün açtığımız sergideki ürünleri de Yozgat’taki üye arkadaşlarımız yaptılar. Standımızda çocuk patikleri, yelekleri, şallar, yemeniler, el işi örgüler var. Buradan elde edilen gelirleri de ihtiyacı olan, çocuk okutan, hastası olan, geliri olmayan kadınlarımıza ve üniversite öğrencilerimize gönderiyoruz” dedi.

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