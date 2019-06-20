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Katil Sisi cuntasıdır!

YOZGAT Sivil İnisiyatif Platformu öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla önceki gün hayatını kaybeden Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Katil Sisi cuntasıdır!

YOZGAT Sivil İnisiyatif Platformu öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla önceki gün hayatını kaybeden Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Katil Sisi cuntasıdır!

YOZGAT Sivil İnisiyatif Platformu öncülüğünde gerçekleşen cenaze namazının ardından platform sözcüsü Şahin Çarkçı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çarkçı, Mısır’ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Mursi’nin yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit olduğunu söyledi.

Yıllardır çeşitli hastalıklarla mücadele eden Mursi’nin tedavilerinin keyfi olarak engellendiğini, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesinin beklendiğini vurgulayan Çarkçı,
“6 yıldır hapiste bulunan şehit Mursi, bu süre zarfında sadece 3 defa ailesi ile görüşebilmişti. Avukatlarıyla görüşmesi de keyfi şartlara bağlanmıştı” dedi.
Mursi’nin şehadetinin tüm İslam dünyasını yasa boğduğunu hatırlatan Çarkçı, Mısır’daki darbecilerin dışarıdaki en büyük destekçilerinin ABD ve AB olmak üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin finansör olduğunun altını çizdi. Mursi’nin Siyonistlerce şehit edildiğini bildiren Çarkçı, “Mısır’daki siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalı, Mursi’nin şehadeti uluslararası heyet tarafından incelenmeli” diye konuştu.

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