Katı Atık tesisine teknik gezi

Atıklardan gaz elde edilen tesisler, düzenli depolama sahası ve tıbbi atıkların bertaraf edildiği Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ziyaret eden Yaşanılabilir Çevre Derneği üyeleri, ziyaret esnasında tesisler tesis yetkilileri tarafından anlatıldı ve tesislerin çevre için önemi belirtildi. Teknik Gezi sonrası açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fidan, tesislerin çevre kirliliğinin giderilmesi, atıkların azaltması ve atıklardan enerji elde edilmesiyle ekonomiye kazandırılmasının önemini vurguladı. Bu çevreci tesislerin ülkemizdeki birçok ilde olmadığını dile getiren Fidan, tesislerin Yozgat için çevreye verilen önem açısından gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.