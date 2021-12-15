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Kasım’da 661 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumundan alınan verilere göre, 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla Yozgat ilinde toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,6, bir önceki aya göre yüzde 30,6 artarak 661 adet oldu.

15 Aralık 2021 Çarşamba 00:53
Kasım’da 661 konut satıldı

Yozgat il genelinde 661 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 0,4 pay aldı. Türkiye genelinde 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 59 artarak ve bir önceki aya göre yüzde 30,1 artarak 178 bin 814 adet oldu. 2021 yılı Kasım ayında Yozgat'taki ipotekli konut satışları 132 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılı Kasım ayında Yozgat ilinde satılan konutlardan ipotekli olarak satılanların oranı yüzde 20 oldu. İpotekli satılan konutların oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 132 adet oldu. Türkiye genelinde Kasım ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61 artarak 39 bin 366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22 olarak gerçekleşti. 2021 Kasım ayında Yozgat'ta diğer satış türleri sonucunda 529 konut el değiştirdi. Yozgat ilinde 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla toplam konut satışları içindeki diğer konut satış payı yüzde 80 olurken Türkiye genelinde bu oran yüzde 78 olarak gerçekleşti. 2021 yılı Kasım ayında Yozgat'ta satılan konutların 324 adedi ilk satış olarak gerçekleşti. 2021 yılı Kasım ayında Yozgat'ta satılan konutların 324 adedi ilk defa satılırken, 337 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Yozgat'ta 2021 yılı Kasım ayında toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 49 iken; ikinci el satışların payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,2, ikinci el satışların payı ise yüzde 68,8 oldu. Yozgat'ta 2021 yılı Kasım ayında ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre arttı. 2021 yılı Kasım ayında Yozgat ilinde ikinci el olarak satılan konutların oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,5 artarak 337 adet oldu. Türkiye genelinde ise ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 artarak 123 bin 108 adet olarak gerçekleşti. 

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