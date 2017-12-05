-Kasım ayının kralı domates oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, aylık en yüksek artış yüzde 3,77 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,11, ulaştırmada yüzde 2,01, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,84 ve konutta yüzde 1,25 artış gerçekleşti. Aylık en az artış gösteren grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde, 2017 Kasım ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,34 artış oldu. Bölgede bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,16, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,8 artış gerçekleşti. Bölgede, ana harcama grupları itibariyle 2017 Kasım ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 2,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 2,28 ile ulaştırma, yüzde 2,05 ile konut, su, elektrik, gaz, diğer yakıtlar, yüzde 1,81 ile çeşitli mal ve hizmetler takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 0,41 ile sağlık oldu. Bölgede, 2017 Kasım ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla yüzde 43,6 ile domates ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 20,64 ile kadınlar için kaban, yüzde 17,95 ile yumurta takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 29,73 ile portakal, yüzde 16,87 ile ayva oldu.