Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1405
ALTIN
458.351
DOLAR
7.6283
STERLİN
10.2465
EURO
9.3117

Kasaplık büyükbaş ihraç edeceğiz

TÜRKİYE bir taraftan kırmızı etteki açığını kapatmak için yurt dışından yoğun bir şekilde hayvan ithal ederken, uygulanan çarpık politikalardan dolayı şimdi de yurt dışına hayvan ihraç edecek.

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:37
Kasaplık büyükbaş ihraç edeceğiz

Artan yem maliyetlerine rağmen karkas kesim fiyatlarının aylardır düşük seviyede kalması üreticiye zarar verirken, yapılacak hayvan ihracatı ile karkas kesim fiyatlarının da üreticinin lehine artması bekleniyor.  Çiftlik yönetim uzmanı ve yem bitkisi yetiştiricisi Eşref Şekerli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, karkas kesim fiyatlarının uzun süredir düşük seyretmesi, et tüketiminin düşmesi ile birlikte yığılan kesime hazır hayvanların ihracatının gündeme geldiğini belirterek, “Birkaç müteşebbis firma canlı kasaplık hayvan ihraç edebilmek için Bakanlık yetkililerine müracaat etmiştir” dedi. Komşu ülkelere canlı kasaplık büyükbaş hayvan satılmasının planlandığını ifade eden Şekerli, “Ben de bu ihracat meselesini çok önemsiyor ve destekliyorum böylelikle piyasadan bir miktar hayvan ihracata gitmiş olacak, iç piyasada fiyatların bir miktar yükselmesine hizmet edecektir” değerlendirmesinde bulundu.  Şekerli, açıklamasında bu hafta karkas dana yağsız kesim fiyatının 38 TL’yi görebileceğini belirterek, bunun başlıca nedenlerinden birisinin de Ocak ayında süt fiyatlarında değişiklik olacağını ve süt ineklerinin kesime gitmesinin yavaşlayacağını kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
Kasaplık Büyükbaş Ihraç Edeceğiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ak Parti’de beklenen gelişme
Ak Parti’de beklenen gelişme
YOZGAT DA VAR!
YOZGAT DA VAR!
ONARIM BEKLiYOR
ONARIM BEKLiYOR
Çöpte ekmek kavgası
Çöpte ekmek kavgası
Alperenlerden destek
Alperenlerden destek
Kan bağışında bulundular
Kan bağışında bulundular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim