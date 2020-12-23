Kasaplık büyükbaş ihraç edeceğiz

Artan yem maliyetlerine rağmen karkas kesim fiyatlarının aylardır düşük seviyede kalması üreticiye zarar verirken, yapılacak hayvan ihracatı ile karkas kesim fiyatlarının da üreticinin lehine artması bekleniyor. Çiftlik yönetim uzmanı ve yem bitkisi yetiştiricisi Eşref Şekerli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, karkas kesim fiyatlarının uzun süredir düşük seyretmesi, et tüketiminin düşmesi ile birlikte yığılan kesime hazır hayvanların ihracatının gündeme geldiğini belirterek, “Birkaç müteşebbis firma canlı kasaplık hayvan ihraç edebilmek için Bakanlık yetkililerine müracaat etmiştir” dedi. Komşu ülkelere canlı kasaplık büyükbaş hayvan satılmasının planlandığını ifade eden Şekerli, “Ben de bu ihracat meselesini çok önemsiyor ve destekliyorum böylelikle piyasadan bir miktar hayvan ihracata gitmiş olacak, iç piyasada fiyatların bir miktar yükselmesine hizmet edecektir” değerlendirmesinde bulundu. Şekerli, açıklamasında bu hafta karkas dana yağsız kesim fiyatının 38 TL’yi görebileceğini belirterek, bunun başlıca nedenlerinden birisinin de Ocak ayında süt fiyatlarında değişiklik olacağını ve süt ineklerinin kesime gitmesinin yavaşlayacağını kaydetti.