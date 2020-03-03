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Kasabaya Konuk Evi

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesi’ndeki Sağlık Ocağı eski lojmanlarının restore ettirilerek, konukevine dönüştürülmesi planlandı.

03 Mart 2020 Salı 03:02
Kasabaya Konuk Evi

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal,  Sağlık Ocağı Lojmanlarının bakımsızlıktan, sahipsizlikten virane hale geldiğini hatırlatarak, Ankara’da yaptığı girişimler sonucunda binanın belediyenin kullanımına tahsisinin sağlandığını söyledi. Başkan Ünal, ‘’Metruk bina statüsüne alınması ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız nezdinde yapmış olduğumuz girişimler sonucunda bina en kısa zamanda yenilenerek, yine lojman ve misafir hane olarak kullanılacaktır’’ dedi. Belediye Başkanı Ünal, belde içerisinden geçen yolda da iyileştirme çalışması yapılacağını bildirdi. Başkan Ünal, ‘’Kasabamızın girişinden çıkışına kadar kaldırım yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 860 bin lira maliyeti bulunan yolumuzun yapımı 2020 yatırım programlarına alındı. Yayla yolumuzun kumlanmasının ardından çalışmalara başlanacak. Kasabamıza yeni bir imaj ve görüntü kazandırma çalışmalarımız devam ediyor’’ diye konuştu. 
 

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Kasabaya Konuk Evi
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