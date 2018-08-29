Sırçalı Belde Belediyesi tarafından hizmete sunulan tesis alabalık ve diğer lezzetleriyle kasabanın çehresini değiştirdi. Belediye tarafından hizmete açılan tesis içerisinde, doğal ortamda alabalık yetiştirilirken, müşterilere taze balık yeme imkanı sunuluyor. Doğal yapısı ve lezzetli yemekleriyle, il dışından da misafirlerin uğrak yeri olan tesise, ilgi her geçen gün artıyor. Sırçalı Belde Belediye Başkanı Tamer Gümüş, tesisin kar amacı gütmeden, lezzet, hijyen ve kaliteden ödün vermeden Yozgat halkı ve dışarıdan gelen insanlara hizmet verdiğini söyledi. Sırçalı için önemli bir yatırım olduğunu aktaran Başkan Gümüş, “Tesisimiz artık dışarıdan gelen misafirlerimizi de ağırlıyor. Misafirlerimiz havuzlardaki canlı alabalığını seçiyor ve daha sonra tabağında afiyet ile yiyor. Doğal ortamı koruyarak inşa ettiğimiz tesiste birinci amacımız beldemize, ilimize dışarıdan misafir çekebilmek ve halkımızın özlediği ortamı sunmaktı. Bunu da başardık” şeklinde konuştu.