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Kasabalı bilgilendirildi

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi’nden geçirilecek olan çevre yolu kapsamında istimlak edilecek alanlarla ilgili olarak belde halkı bilgilendirildi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:15
Kasabalı bilgilendirildi

 Karayollarından gelen istimlak çalışmasını yürütecek olan ekip, belde halkı ile bir araya geldi. Beldeden geçecek olan çevre yolu tespit çalışmaları kapsamında istilak edilecek alanlar belirlendi, istimlak ve yol çalışması hakkında bilgiler verildi. Güzergah kireçlemelerinden sonra iş makinalarının sahada çalışmaya başlayacağı, çalışmaların ise iki yıl süreceği kaydedildi. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, yolun yapılmasıyla ulaşımın daha da rahatlayacağını söyledi.

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Kasabalı Bilgilendirildi
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