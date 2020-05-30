Kasaba gözlem altında

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesi’nde Kamera Kontrol Sistemi (MOBESE) ile zumlama ve kamera kayıt sistemi hizmete girdi. Hem kasabanın emniyeti, güvenliği arttırıldı, hem de suç oranını en aza indirmek, kısa zamanda doğru tespit yapılabilmesinin sağlanacağı kaydedildi. Kamera Kontrol Sistemi’ne Plaka Tanıma Sistemi’nin de ekleneceği belirtildi. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ‘’Kasabamıza kazandırılan MOBESE sistemi içerisinde 4 hareketli olmak üzere, 9 sabit, 9 adet plaka tanıma kamerası bulunuyor. Ayrıca MOBESE sistemi içerisinde görüntüleme, tanımlama noktası yer alıyor. Söz konusu sistem 4 kilometre uzaklığındaki cismi bir metreye kadar zum yapma kapasitededir’’ dedi. Başkan Ünal, kasabanın 24 saat izlendiğini, MOBESE sistemini Jandarma ile koordineli olarak hizmete sunduklarını anlattı. Başkan Ünal, ‘’Vatandaşlarımızın daha rahat, güvenli ve huzurlu ortamda yaşayabilmeleri adına MOBESE sistemini önemsiyoruz. Hizmete giren MOBESE sistemi yüksek teknolojiye sahip, gece görüşü, yüz tanımı özelliklerine sahiptir. İnanıyorum ki bu sistem sayesinde kasabamız istenilen huzura kavuşacaktır. Kasabamıza ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.