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Kartpostallık görüntüler

YOZGAT il genelinde, uzun süredir beklenilen kar yağışının düşmesinin ardından şehrin farklı bölgelerinde ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:23
Kartpostallık görüntüler

Kar ile solan ağaç yaprakları, solmaya yüz tutmuş çiçeklerin bütünleşmesi görenleri hayran bıraktı. Soğuk ve yağışlı hava ile birlikte geçtiğimiz hafta içerisinde başlayan yağmur, yer yer kar yağışı şehir merkezi ile birlikte tüm ilçelerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye’nin ilk milli parkı ile şehir merkezindeki parklar, bahçelerde ortaya çıkan görüntüler vatandaşlar tarafından görüntülenip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. (Fotoğraflar: Seyfi Çelikkaya) 

Anahtar Kelimeler:
Kartpostallık Görüntüler
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