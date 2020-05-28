Karpuz üreticisi sevindi

YERKÖY ilçesinin Sekili bölgesinde Ağustos ayının ortalarında çıkmaya başlayacak olan karpuz üretici, sezon için hazırlıklarını sürdürürken, Ankara’dan gelen haberle sevindi. Çin’den sonra dünyanın en büyük karpuz üreticisi Türkiye’ye ithal gelen karpuzun vergisi ton başına 75 dolardan 300 dolara çıkartıldı. Çiftçiler, ithal karpuz vergisinin yükseltilmesinin üretim açısından olumlu bir etki yapacağını söyledi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde karpuz hasadına kısmen başlamasına karşın, ithal karpuzun piyasaya girmesiyle kara kara düşünmeye başlayan üretici ithal karpuzda vergi oranının yükseltilmesiyle rahat bir nefes aldı. İran karpuzunun vergisinin yükseltilmesini yerli üreticiler açısından doğru bir karar olduğuna dikkat çeken üreticiler, kararın geç de olsa alınmış olmasının sevindirici olduğunun altı çizildi.