Karnelerine kavuştular

Çocukların oyun oynarken aynı zamanda Kur’ an-ı Kerim eğitimi başta olmak üzere seviyelerine uygun değerler eğitimi aldıkları Kur’an kurslarının eğitim dönemini tamamlaması sebebiyle İl Müftüsü Ali Gülden’in katılımıyla Naciye Afet Şahin 4-6 yaş Kur'an Kursunda kapanış programı düzenlendi. Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okuyup ilahiler seslendirdiği programda minik öğrenciler dönem boyunca öğrendiklerini sergiledi. Miniklerin heyecanına ortak olan İl Müftüsü Gülden, yaptığı konuşmada; "Çocuklukta öğretilen her şey tıpkı bir mermere kazınan modeller gibi hayat boyu unutulmayacak izler bırakıyor. Çocuklarımıza öğrettiğimiz her güzellik, her dua onlarla birlikte bir ömür boyu yaşıyor. Dolayısıyla çocuklara güzel şeyler öğretmek o kadar kıymetli ki bugün o güzelliklere şahit oluyoruz "dedi.

Çocukların yetişkinlere birer emanet olduğuna dikkati çeken Gülden, "Allah bize çocukları bir emanet olarak veriyor. Çocuklar hepimiz için çok büyük bir nimet, bir hediye ama aynı zamanda çok büyük bir emanet. Allah'ın bize emanet ettiği çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeliyiz. Biz çocuklarımıza güzel ahlaklı, imanlı, ibadetine devam eden, Kur'an'ı seven ve yolundan giden bir insan olmayı işte bu kurslarımızda öğretiyoruz dedi. Gülden, çocuklarımızı maddi ve manevi bakımdan yetişmeleri için çaba sarf eden velilerimize ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı. Gülden, öğrencilere karneleri ile birlikte hediyeler takdim etti. Programa İl Müftüsü Ali Gülden, İş İnsanı Bilal Şahin, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Haber Merkezi