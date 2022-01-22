Karne heyecanı yaşadılar

AKDAĞMADENİ

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Öğrencilerin karne heyecanına Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, Belediye Başkanı Uzman Dr. Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök ve İlçe Emniyet Müdür V. Ertuğrul Yılmaz ortak oldu. Yusuf Ziya İlk-Orta Okulunda yapılan karne töreninde öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Topuz, ‘’ Bugün başarılı bir yarıyılı tamamlayarak, karnelerinizi aldınız. Sizler bu ülkenin yarınlarısınız. İnanıyoruz ki yine sizler, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olarak yetişecek; değerlerimizi sizler koruyacak, ülkemizi güçlü yarınlara yine sizler taşıyacaksınız. Sizleri başarılarınızdan ötürü kutluyorum. Notlarınız ne olursa olsun, hayallerinize inanarak bol bol kitap okuyun çocuklar. İstediğiniz en iyi yere gelmek çok çalışmaktan geçiyor’’ diye konuştu. Öğretmenlere teşekkür etmenin az geleceğini ifade eden Topuz, ‘’Gelecek neslin mimarı olan sizler, evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için gayret sarf etmektesiniz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki geleceğimiz sizler sayesinde emin ellerdedir’’ dedi. Topuz, okul aile işbirliğinin önemine de değinerek, ‘’ Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onları en iyi şekilde bilgiyle donatmak, eğitim öğretim süreçlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak bizlerin öncelikli görevidir. Eğitim öğretimde başarılı olmanın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişmelerini sağlamanın en önemli şartı okul ve aile işbirliğidir. Emeklerinizden ötürü şükranlarımı sunarım. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli yönetici ve öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve değerli velilerimize sağlıklı ve mutlu bir tatil dönemi diliyorum’’ dedi.

BOĞAZLIYAN

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde, Kaymakam Recep Aydın öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Boğazlıyan Fatih İlkokulu’ndaki 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı karne törenine Kaymakam Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Aydın, öğrencilere tatillerini dinlenerek ve kitap okuyarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Kaymakam Aydın, öğrencilere karnelerinin yanında çeşitli hediyeler vererek, öğrencilere bundan sonraki dönemlerde de başarı dileğinde bulundu.

ÇEKEREK

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin bitmesi nedeniyle karne töreni düzenlendi. Kamile Akbay İlkokulu ve Çiçek Anaokulunda gerçekleştirilen karne törenine Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel katıldı. Sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilere hediyeleri ile karnelerini veren Kaymakam Güzel, öğrencilere ara tatili dolu dolu geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

SORGUN

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ile birlikte karne törenine katıldı. Sorgun Milli Egemenlik İlkokulunda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Kanaat Dönemi karne törenine katılan Kazar, öğrencilere karnelerini verdi.

ŞEFAATLİ

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz ile Alaaddin Karadağ Anaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı. Öğrencilerin karnelerini dağıtan Kaymakam Günlü, öğrencilere ‘İyi tatiller’ dileğinde bulundu.

ÇİÇEKDAĞ

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde, Kaymakam Rabia Naçar, öğrencilere karnelerini verdi. Çiçekdağı Kaymakamı Rabia Naçar, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesi sebebiyle Çiçekdağı Öğretmen Turgut Yılmaz İlkokulunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam ile birlikte karne öğrencilere karnelerini dağıttı. Kaymakam Naçar, okul İdarecilerine ve öğretmenlere, Birinci Dönemde gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür etti.

•Sümeyye İlhan•