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Karne heyecanı başlıyor

YOZGAT’ta Cuma günü yılsonu tatiline girecek olan okullarda toplam 76 bin 545 öğrenci karnesini alacak.

Karne heyecanı başlıyor

YOZGAT’ta Cuma günü yılsonu tatiline girecek olan okullarda toplam 76 bin 545 öğrenci karnesini alacak.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Karne heyecanı başlıyor

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2017-2018 öğretim yılının ikinci dönemini eğitim camiasının özverili çalışmaları ve velilerin destekleriyle başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi. Yazıcı, 8 Haziran Cuma günü okulöncesinde 5 bin 64, temel eğitimde 48 bin 550 ve ortaöğretim kademesinde 22 bin 931 olmak üzere toplamda 76 bin 545 öğrencinin karnelerini alacağını vurguladı. Yazıcı, öğretim yılının ikinci döneminin başarıyla tamamlanmasında, il genelinde fedakârca çalışan 938 idareci, 5 bin 728 öğretmen ve 2 bin 327 personel olmak üzere 8 bin 993 eğitim ordusuna emeklerini ve sevgilerini esirgemedikleri için hassaten teşekkür etti. Yazıcı, ‘’Karne, öğrencinin tüm potansiyelinin bir göstergesi değildir. Öğrencinin karnesi ne olursa olsun evlatlarımızın kendi benlikleri ve varlıklarıyla en kıymetlimiz olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle, karnedeki durumundan dolayı öğrencilerimizi rencide edici söz ve davranışlardan uzak durmalıyız. Sonuç yerine süreçleri birlikte gözden geçirerek sonuçlar üzerindeki kendi payımızın ne olduğunu iyi değerlendirmeliyiz. Sadece notlarına bakarak onları yargılamak, eleştirmek haksızlıktır. Karneyi bir bütün olarak görmeli, sadece ders notlarına odaklanmaktan ziyade davranış notlarını da değerlendirmek, çocuğumuzu birey olduğu, insan olduğu için değerli kılmak, varsa eksiklerini, başarısızlıklarını onlarla uygun bir üslupla, sevgi diliyle konuşarak değer duygusunu artırmak daha yararlı olacaktır’’ dedi.
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendilerinin çocukların başarılı olması için gereken imkanları sunduklarının altını çizen Yazıcı, yaz tatilinde de velilerin ve öğrencilerin talepleri olması durumunda yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edeceklerinin altını çizdi. Yazıcı, ‘’Çocuklarımızın yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına katılması bir sonraki eğitim-öğretim dönemine hazırlık yapmasına ve sınavlarda başarıyı elde etmesine büyük oranda katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda Halk Eğitim Müdürlüğümüz  bünyesinde açacağımız  bağlama, gitar, okçuluk ,bilgisayar, el becerileri ,el sanatları, spor aktiviteleri halk oyunları vb. kurslarla öğrencilerimizin yaz tatillerini kaliteli bir biçimde geçirmesini sağlayarak öğrencilerimizin kendi yetenek ve becerilerini  keşfetmelerini amaçlıyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin açılacak olan yaz kurslarına yönlendirilmeleri önemli bir husustur. En içten duygu ve düşüncelerle geleceğimizin teminatı olan, kendilerine hizmetkar olmaktan büyük onur ve gurur duyduğumuz evlatlarımızın yetiştirilme sürecinde fedakarca çalışıp, desteklerini esirgemeyen okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize,  velilerimize ve eğitim adına katkı sağlayan herkese teşekkür eder, eğitim camiamıza ve bütün öğrencilerimize güzel bir yaz tatili, sağlık ve esenlikler dilerim’’ diye konuştu.
 

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