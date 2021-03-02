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Yozgat
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KARLI UYGULAMA

Yozgat’ta topraksız tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Önceki yıllardaki çalışmalardan olumlu sonuç alan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sarıkaya ilçesinde deneme amaçlı toprak işlemesiz mercimek ekimi yaptı.

02 Mart 2021 Salı 00:56
KARLI UYGULAMA

YOZGAT’ta Toprak İşlemesiz Tarım uygulamasını yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 2014 yılından itibaren yürütülen toprak işlemesiz tarım uygulamasına yönelik deneme ekimleri devam ediyor. Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, tarım alanlarında girdi maliyetlerini düşürüp, sulamadan da tasarruf ederek, daha az insan gücüyle tarım faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik uygulamaya konulan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınıyor. Sarıkaya İlçesine bağlı Bağlıca köyünde deneme amaçlı toprak işlemesiz Mercimek ekimi, Yozgat tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli nezaretinde yapıldı. Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, toprak işlemesiz tarımın, Yozgat açısından büyük öneme taşıdığına dikkat çekerek, toprağı, bitkiyi, çevreyi koruyan, yaygınlaştırılması gereken, yapılması gereken, daha az masraflı, ekonomik bir tarım sistemi olduğunu söyledi. Özkaya, ‘’Bu sistemde herhangi bir alet ile toprak işlenmeden üretim yapılmaktadır. Böylece masraf, zaman ve işgücünden tasarruf sağlayarak çiftçinin daha karlı üretim yapmasına imkân sağlanmakta ayrıca toprak tabii halinde bırakılarak toprak yapısı korunmakta ve erozyon en az seviyeye indirilmektedir’’ dedi. Toprak İşlemesiz Tarım uygulamasıyla ilgili uzun yıllardır çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Özkaya, ‘’İl Müdürlüğü olarak bu konuda eğitim, yayım, gezi, demonstrasyon ve tarla günleri yapmaktık. Amacımız iklim değişikliği ve buna bağlı kuraklığı en çok hissettiğimiz şu günlerde geleneksel işlemeli tarıma göre toprağı ve çevreyi koruyan topraktaki nemi daha fazla muhafaza eden ayrıca daha az masrafla üretim yaparak daha fazla kar sağlayan bu sistemi, İlimizde yaygınlaştırmak ve çiftçilerimize göstermektir’’ diye konuştu. Özkaya, Bağlıca köyünde 5 yıldır sistemi uygulayarak çiftçilere gösterdiklerini de kaydetti. Özkaya, ‘’Bu sistemi uygulayan çiftçimiz ve Sarıkaya Bağlıca Köy Muhtarımız Yalçın Akdemir, yeni satın aldığı tarlaya da İl Müdürlüğümüzle birlikte toprağı işlemeden mercimek ekmek istedi. Bizde İl Müdürlüğü olarak İlçe Müdürlüğümüze ait doğrudan ekim mibzerini kullanarak çiftimizle birlikte mercimek ekimi yaptık. Arazi Sorgun-Sarıkaya yol üzerinde çiftçilerimize örnek olabilecek bir yerde. İsteyen çiftçilerimiz buradan geçerken bu demonstrasyonumuzu görebilirler. Tüm Yozgat çiftçilerine toprak işlemesiz tarımı tavsiye ediyoruz. Emeğiniz, paranız ve zamanınız boşa gitmesin. Daha az emek, maliyet ve zamanla üstelikte çevreyi ve toprağımız koruyarak tarım yapalım’’ ifadelerini kullandı. 

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