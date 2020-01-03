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Karlı dönem başlıyor

YOZGAT il genelinde yarından itibaren başlayacak olan kar yağışı, Ocak ayının ortalarına kadar aralıklarla devam edecek.

Karlı dönem başlıyor

YOZGAT il genelinde yarından itibaren başlayacak olan kar yağışı, Ocak ayının ortalarına kadar aralıklarla devam edecek.

03 Ocak 2020 Cuma 04:04
Karlı dönem başlıyor

Yozgat'ta bugün hava sıcaklığı eksi 1 ila 4 derece, hava ise parçalı bulutlu geçecek. Yarın Kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı eksi 1 ila 7 derece arasında değişirken, sağanak kar yağışı tahmin ediliyor. Pazar günü hava sıcaklığı eksi 1 ila 6 derece dolayında, hava parçalı bulutlu. Pazartesi günü sağanak kar yağışına karşın hava sıcaklığı artacak. Günün en yüksek hava sıcaklığı 2 derece, en düşük ise eksi 1 derece dolayında hissedilmesi bekleniyor. Kar yağışı Salı günü de devam edecek. Hava sıcaklığı 3 ila eksi 4 derece dolayında olacak. Çarşamba günü de sağanak kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı bir ila eksi 4 derece olacak. Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı eksi 1 ila 6 derece arasında değişecek. 10 Ocak Cuma günü Yozgat’ta hava az bulutlu, sıcaklık 2 ila eksi 4 derece, Cumartesi günü az bulutlu sıcaklık bir ila eksi 6 derece, Pazar günü hava parçalı bulutlu sıcaklık bir ila eksi 7 derece dolayında olması tahmin ediliyor. Yozgat’ta 13 Ocak Pazartesi günü buzlanma uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının sıfır ila eksi 7 derece dolayında hissedilebileceği bildirildi. 14 Ocak Salı günü yine kar ağışı beklentisi var. Sıcaklık sıfır ila eksi 8 derece dolayında olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü yoğun kar fırtınası, hava sıcaklığının da eksi 3 ila 10 derece arasında değişmesi beklenirken, Perşembe günü bulutlu bir hava ile sıcaklığın eksi 2 ila 7 derece dolayında hissedileceği tahmininde bulunuldu.

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Karlı Dönem Başlıyor
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