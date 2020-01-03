Karlı dönem başlıyor

Yozgat'ta bugün hava sıcaklığı eksi 1 ila 4 derece, hava ise parçalı bulutlu geçecek. Yarın Kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı eksi 1 ila 7 derece arasında değişirken, sağanak kar yağışı tahmin ediliyor. Pazar günü hava sıcaklığı eksi 1 ila 6 derece dolayında, hava parçalı bulutlu. Pazartesi günü sağanak kar yağışına karşın hava sıcaklığı artacak. Günün en yüksek hava sıcaklığı 2 derece, en düşük ise eksi 1 derece dolayında hissedilmesi bekleniyor. Kar yağışı Salı günü de devam edecek. Hava sıcaklığı 3 ila eksi 4 derece dolayında olacak. Çarşamba günü de sağanak kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı bir ila eksi 4 derece olacak. Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı eksi 1 ila 6 derece arasında değişecek. 10 Ocak Cuma günü Yozgat’ta hava az bulutlu, sıcaklık 2 ila eksi 4 derece, Cumartesi günü az bulutlu sıcaklık bir ila eksi 6 derece, Pazar günü hava parçalı bulutlu sıcaklık bir ila eksi 7 derece dolayında olması tahmin ediliyor. Yozgat’ta 13 Ocak Pazartesi günü buzlanma uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının sıfır ila eksi 7 derece dolayında hissedilebileceği bildirildi. 14 Ocak Salı günü yine kar ağışı beklentisi var. Sıcaklık sıfır ila eksi 8 derece dolayında olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü yoğun kar fırtınası, hava sıcaklığının da eksi 3 ila 10 derece arasında değişmesi beklenirken, Perşembe günü bulutlu bir hava ile sıcaklığın eksi 2 ila 7 derece dolayında hissedileceği tahmininde bulunuldu.