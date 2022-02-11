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Karla mücadeleye devam ediyor

İ limiz genelinde öncelikli olarak ana arterlerde başlayan karla mücadele çalışmaları mahallelerde, sokak ve caddelerde de sürdürülüyor.

11 Şubat 2022 Cuma 00:52
Karla mücadeleye devam ediyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 2 günlük güneşli havadan sonra önceki dün yaşanan kısa süreli yağış ve sonrasında sıfırın altında seyreden hava sıcaklığına bağlı olarak yaşanabilecek olası buzlanma tehlikesine karşı ekiplerin özellikle eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere tüm şehir merkezinde tuzlama ve solüsyon çalışmaları yaptığını söyledi. Saha da temizlik çalışmalarının devam ederken, kar yağışının başladığı ilk günden itibaren Yozgatlıların sorun yaşamaması adına 10 bin tonun üzerinde tuzlama ve 25 ton solüsyon kullandıklarını hatırlatan Köse, ‘’Yozgatlı hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını sağlaması için çalışmalarımızı hava şartları düzelene kadar devam ettireceğiz’’ dedi.

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