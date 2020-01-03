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KARLA MÜCADELE

AKDAĞMADENİ İlçesinde, belediye ekipleri 7/24 esasına bağlı olarak vardiyalı çalışarak, karla ve buzlanmaya karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

KARLA MÜCADELE

AKDAĞMADENİ İlçesinde, belediye ekipleri 7/24 esasına bağlı olarak vardiyalı çalışarak, karla ve buzlanmaya karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

03 Ocak 2020 Cuma 04:04
KARLA MÜCADELE

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede akşam saatlerinde başlayan, gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte ekiplerin kar temizleme çalışmalarına başladığını söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için sabah 06:00'da başlayan çalışmalarda bir taraftan tuzlama çalışması yapılırken, diğer taraftan ekiplerimiz ana arterlerde ve mahallelerde kar küreme çalışmasını sürdürdü. Yağışların olduğu dönemlerde ekiplerimiz vakit geçirmeksizin gerekli müdahaleyi yapabilmek için hazır bekletilmektedir’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
KARLA MUCADELE
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