Karla mücadele

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daşçtzan, ‘Gece boyunca devam eden kar yağışı sonrasında ekiplerimiz sahada ve gece devam eden kar küreme çalışmaları gün boyu da devam etti.
Vatandaşlarımızın olası bir olumsuz duruma düşmemeleri için bizlere ulaştığında ekiplerimiz gerekli yerlere yönlendirilecektir’ dedi.
26 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daşçtzan, ‘Gece boyunca devam eden kar yağışı sonrasında ekiplerimiz sahada ve gece devam eden kar küreme çalışmaları gün boyu da devam etti.
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