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Karla mücadele

AKDAĞMADENİ ilçesinde gece yağan kar yağışının ardından ekipler, mücadele çalışmalarına hız verdi.

Karla mücadele

AKDAĞMADENİ ilçesinde gece yağan kar yağışının ardından ekipler, mücadele çalışmalarına hız verdi.

26 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Karla mücadele

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daşçtzan, ‘Gece boyunca devam eden kar yağışı sonrasında ekiplerimiz sahada ve gece devam eden kar küreme çalışmaları gün boyu da devam etti.
Vatandaşlarımızın olası bir olumsuz duruma düşmemeleri için bizlere ulaştığında ekiplerimiz gerekli yerlere yönlendirilecektir’ dedi.
 

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