Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan ve bölge bölge ilerleyen kar temizleme çalışmaları sürüyor. Kar temizleme çalışmalarını yerinde denetleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ekiplerin yoğun bir şekilde, kontak kapatmadan görevlerini yaptıklarını ifade ederek,” Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışmalarımızı aralıksız olarak ilimizin her noktasında sürdürüyoruz. İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hemşehrilerimizin mağdur olmaması amacıyla gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. İlimizde kar düştüğü ilk andan itibaren vatandaşların olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntı yaşamaması amacıyla çalışmalarını yoğun olarak sürdüren belediye ekipleri gece ve gündüz olmak üzere 24 saat kesintisiz olarak görev yapıyor. Çalışmalar ana arterler, hastane yolları, dolmuş ve servis güzergahları başta olmak üzere il genelinde devam ediyor’’ dedi.

Topyekun mücadele

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, Sarıkaya Kaymakamlığı Özel İdare ekipleri 7/24 topyekûn karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları takip eden Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, ilçeye bağlı köylerin, köy içi ve ana bağlantı yollarında kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, kapalı köy yolunun kalmadığını söyledi. Kaymakam Serin, karla mücadele çalışmalarında kapalı köy yollarında önceliği hastası bulunan köylere vererek herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasını sağladıklarını belirtti.

‘Kar yeter ki yağsın’

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, aralıksız bir şekilde karla mücadele çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini ifade eden M.Erkut Ekinci, iş makinalarının ulaşım yollarını açarken, ekip arkadaşlarının da kaldırımlarda biriken karları temizleyerek tuzlama ve solüsyon çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ekinci, vatandaşların olumsuzluklardan etkilenmemesi için teyakkuzda olduklarını belirterek, ‘’Kar yeter ki yağsın, rahmeti ve bereketinden bizleri mahrum bırakmasın biz gece gündüz çalışırız’’ diye konuştu. Ekiplerin çalışmaları takip eden Ekinci, ekiplerin canla başla çalıştığını söyleyerek, ‘’Yapamazsınız dediler, hava soğuk dayanamazsınız dediler, gar, gış, gıyamet iş çıkarmayın başınıza dölek durun dediler ama bizim atom karıncalar, bu bizim işimiz ve biz işimizin başındayız diyorlar’’ dedi.

Aralıksız sürüyor

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, Belediye Başkanı Nezih Yalçın günün her saati, ilçenin her noktasında kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ana yolların tamamını açtıklarını söyledi. Gün içerisinde başladıkları kar temizleme çalışmalarına gece de devam ettiklerini ifade ederek, ‘’Kar temizleme çalışmalarına gece saatlerinde de devam edip sabahın ilk ışıklarında ilçemizi güne hazır hale getiriyoruz. Karla Mücadele ve tuzlama ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekiplerimize göstermiş oldukları fedakarlık ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Çalışmalar devam edecek

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesine bağlı Ovakent Beldesi’nde, Belediye Başkanı Yusuf Büyük, kar temizleme çalışmalarının açılmamış yol kalmayana kadar devam edeceğini söyleyerek karla mücadele ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştığını belirtti. Büyük, çalışmaları takip etmek için ekiplerle birlikte sahada olduğunu ifade ederek, ‘’Ellerinden gelenin en iyisini yapan çalışanlarımızla birlikteyiz. Kasabamızda ulaşımın aksamaması için gerek olmadıkça araçlarını kullanmayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.

Ekipler yardım ediyor

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde, köy yolları açma çalışmaları devam ederken, Şefaatli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından yol açma çalışmaları sırasında olumsuz hava şartlarından dolayı trafikte zorlanan ve yolda kalan araçlara ekipler yardım ederek, kurtardı. Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muharrem Emre Atahan ile köy yollarında gezen sahipsiz hayvanlar için mama bıraktı. •Sümeyye İlhan •