Karla imtihan oldular

Yozgat’ta önceki gün aniden bastıran kar Sivas-Yozgat kara yolunu kısa süreli de olsa trafiğe kapattı. Kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücülere eşlerin en önemli yardımcıları eşleri oldu.

Eşleri ile birlikte yolda mahsur kalan bayanlardan buzlu yolda ilerlemekte güçlük çeken otomobili itenler de oldu, lastiğe zincir takmaya çalışanlar da. Otomobil kullanmayı bilmedikleri için buzlu yolda ilerlemeye çalışan araçları itme görevi bayanlara, gaza basma işi de şoför mahallindeki beylere düştü.

Hayatın her aşamasında olduğu gibi zorlu kış şartlarında eşlerine destek vermekten geri durmayan bayanlar, soğuk karlı bir akşamın en renkli görüntüsünü oluşturdu.