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KARLA ANINDA MÜCADELE

YOZGAT Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ile birlikte sokaklara çıkıp, mücadele çalışması yaptı.

KARLA ANINDA MÜCADELE

YOZGAT Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ile birlikte sokaklara çıkıp, mücadele çalışması yaptı.

27 Aralık 2019 Cuma 04:04
KARLA ANINDA MÜCADELE

Vatandaşların mağdur olmaması için yol açma ve tuzlama işlemlerini gerçekleştirdi.  Karla mücadele araçları vardiyalı olarak 24 saat esasına göre görevlendirildi, 4 kar bıçaklı tuzlama aracı, 2 greyder, 2 kasa kürekli, 2 yükleyici roder, 8 JCB aracıyla 101 personelin kış boyunca görev yapacağı bildirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, karla mücadele çalışmalarını da etkin bir şekilde sürdürmek, mağdur yaşanmasının önüne zamanında geçmek için yüksek bir performans sergilemek zorunda olduklarını söyledi. Başkan Köse, "Halkımızın mağdur olmaması için her türlü tedbiri alıp, tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Ekiplerimiz ve araçlarımız hazır durumdadır. Kış sezonunu halkımızın rahat bir şekilde geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Belediyemiz yaz mevsiminde gösterdiği üstün gayreti kış mevsiminde de gösterecektir’’ dedi. Başkan Köse, kış öncesinde tüm hazırlıkları tamamladıklarını, kent merkezinde sıkıntı yaşanmaması adına toplantılar yaptıklarını hatırlattı. Köse, ‘’Bu kış ne kadar kar yağarsa yağsın, vatandaşlarımıza hissettirmeden, günlük hayatlarını sıkıntıya sokmadan işbirliği içinde eksiklik gördüğümüz yerde beraber atlatacağız. Anında kar temizliği, tuz müdahalesi için 10 kamyonumuz da hazır durumdadır. Hemşehrilerimiz acil durumlarda 24 saat hizmet veren çağrı merkezimize ihbarlarda bulunabilirler" diye konuştu. 
 

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KARLA ANINDA MUCADELE
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