Kariyer ve Motivasyon eğitimi

Prof. Dr. Fahrettin Demir, kendi hayatından slayt destekli örnekler vererek, öğrencilerin özellikle kendi hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini, başarının sırrının en uçuk hayal kurmakla başladığını söyledi. Burak Metin ise, üniversite sistemi ve öğrencilerin hayallerindeki amaçlarına ulaşabilmesi noktasındaki teknik bilgileri, öğrencilere eğlendirerek verdi. Metin, yapmış olduğu seminer çalışmasında tüm öğrencilerin geleceklerinde son derece öneme sahip olan üniversite ve bölüm seçimlerinde derslerindeki ilgi ve alakaların yanı sıra özel yeteneklerinin de değerlendirilmesi neticesinde daha sağlıklı bir seçimin gerçekleşeceği vurgusu yaptı.