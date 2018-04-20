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Kariyer ve Motivasyon eğitimi

SARAYKENT İlçesinde, 11. ve 12. sınıflara yönelik düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin kendilerine en uygun olan mesleği seçmeleri, meslek seçimlerinde izlenecek yol ve yöntemler, öğrencilerin üniversite ve bölüm seçimlerinde kaygılarının giderilmesi, bu yıl yapılacak olan üniversite sınavının uygulanması noktasındaki önemli noktalar, başarıya ulaşmanın püf noktaları, öğrencilerin moral-motivasyon yeterlilik derecelerinin arttırılması gibi daha pek çok konularda çok yararlı bilgiler verildi.

Kariyer ve Motivasyon eğitimi

SARAYKENT İlçesinde, 11. ve 12. sınıflara yönelik düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin kendilerine en uygun olan mesleği seçmeleri, meslek seçimlerinde izlenecek yol ve yöntemler, öğrencilerin üniversite ve bölüm seçimlerinde kaygılarının giderilmesi, bu yıl yapılacak olan üniversite sınavının uygulanması noktasındaki önemli noktalar, başarıya ulaşmanın püf noktaları, öğrencilerin moral-motivasyon yeterlilik derecelerinin arttırılması gibi daha pek çok konularda çok yararlı bilgiler verildi.

20 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Kariyer ve Motivasyon eğitimi

Prof. Dr. Fahrettin Demir, kendi hayatından slayt destekli örnekler vererek, öğrencilerin özellikle kendi hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini, başarının sırrının en uçuk hayal kurmakla başladığını söyledi. Burak Metin ise, üniversite sistemi ve öğrencilerin hayallerindeki amaçlarına ulaşabilmesi noktasındaki teknik bilgileri, öğrencilere eğlendirerek verdi. Metin, yapmış olduğu seminer çalışmasında tüm öğrencilerin geleceklerinde son derece öneme sahip olan üniversite ve bölüm seçimlerinde derslerindeki ilgi ve alakaların yanı sıra özel yeteneklerinin de değerlendirilmesi neticesinde daha sağlıklı bir seçimin gerçekleşeceği vurgusu yaptı. 

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