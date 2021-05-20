Kariyer Planlama etkinliği

Kariyer Planlama dersi çerçevesinde 12. Hafta Sektör Günleri- Akademi konulu dersinde farklı bölümlerde okuyan öğrencilerle birlikte Yozgat Bozok Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü hocamız Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte bazı akademisyenler etkinliğe katıldı. 1,5 saat süren söyleşide Böyükata, ‘Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Fırsatları ve Proje Hazırlama Teknikleri’ adlı sunumda bulundu, TÜBİTAK Projelerinin kodlarından ve başvuru koşullarından, uluslararası deneyimlerinden ve gönüllülük faaliyetlerini paylaştı. Bilim okuryazarlığının son yıllardaki önemini vurgulayan Böyükata, öğrencilerin proje üretmelerinin ne kadar elzem olduğunun altını çizdi. Proje döngüsü yönetimini Fikir, Analiz, Ön Değerlendirme, Sözleşme, Uygulama, Değerlendirme olarak başlıklara ayırıp örneklerle anlatan Böyükata, tarihten önemli bilim insanlarını tanıttı, tavsiyelerde bulunup, akıl haritaları üzerinden izleyecekleri yolu işaret etti.