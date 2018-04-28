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Kariyer günleri tamamlandı

BOZOK Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Organize ettiği birinci Kariyer Günleri etkinlikleri, Eğitim Fakültesinde düzenlenen program ile tamamlandı.

Kariyer günleri tamamlandı

BOZOK Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Organize ettiği birinci Kariyer Günleri etkinlikleri, Eğitim Fakültesinde düzenlenen program ile tamamlandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Kariyer günleri tamamlandı

Bu yıl ilki düzenlenen kariyer günlerinde farklı meslek alanlarına yönelik düzenlenen kariyer programlarının sonuncusu Eğitim Fakültesinde yapılan kariyer sohbeti ile gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu programa konuşmacı olarak katılan Memiş Taşkoparan, öğrencilerle samimi bir sohbet programı gerçekleştirdi. Yaşam hikâyesinden kesitler sunan Taşkoparan, öğretmenlik mesleğine ilişkin bilgilerini ve tecrübelerini paylaştı. Başarılı öğretmenliğin yolunun mesleği sevmekten geçtiğini belirten Taşkoparan, ‘’Çalışma prensibi olarak da kendi çocuğumuzun ve yakınlarımızın nasıl bir öğretmenden eğitim almasını istiyorsak bizde öyle öğretmen olmak için çalışmalıyız” dedi.
İdeal öğretmen olmak için, alan bilgisi güçlü, derin düşündürme becerisi olan, pozitif ve motive edici enerjisi olan, espri yeteneği olan, insani değerleri yüksek, öfke kontrolü güçlü olan, pratik zekâlı, kurallar oluştururken gerekçeleri iyi tespit eden, iyi bir iletişimci olunması gereğinden bahsetti. Kendi uygulamalarını somut olarak anlatan konuşmacı soru cevap bölümünde sorulara cevap verdi. 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu Müdürü Osman Kayıhan da, okul ortamında başarının koşulları ve idari olarak yapılması gerekenleri sıralayarak sohbete katkı sağladı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyip Duman ise, mesleğe ilişkin öğütlerini sıraladı. 

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