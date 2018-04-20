Kariyer günleri tamam

Öğrencilerin kariyer planlarına renk katmak, alanında uzman akademisyenlerin tecrübeleri ile geleceklerine yön vermek, öğrencileri geleceğe hazırlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik iki gün devam etti. Bozok İnşaat Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. İbrahim Murat, üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun güzel faaliyetler gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, Bozok Yapı-Kariyer Günleri’nin de gençlerin dinamizmi ve enerjisiyle vücut bulduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey ise, Bozok İnşaat Topluluğu’nun çok büyük bir faaliyeti gerçekleştirdiğini belirterek, üniversite bünyesinde toplulukların her birinin benzer, birbirinden kıymetli faaliyetler için çaba gösterdiklerini belirtti. Dört oturumda olarak iki gün süren Bozok Yapı-Kariyer Günleri’nde alanında uzman akademisyenler tarafından sözleşme yönetimi, tarihi yapılar, girişimcilik, ulaşım ana planlaması, hava alanı projeleri, geleceğin mimar ve inşaat mühendisleri konularında sunumlar gerçekleştirildi.