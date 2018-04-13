Aydıncık Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlediği ‘Meslek Tanıtımı ve Kariyer Günleri’ etkinliğine katılan konuklar, meslekleriyle ilgili bilgiler verip, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
13 Nisan 2018 Cuma 07:00
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AYDINCIK ilçesinde gerçekleştirilen kariyer günleri etkinliğine, Belediye Başkanı Ahmet Koçak ile emekli öğretmen araştırmacı-yazar Durail Doğan, Şair Hacı Yiğit, Şair Hüseyin Adak konuk oldu.
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