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Kariyer günleri

ÇANDIR ilçesinde öğrencilerin geleceklerini belirlemelerinde önemli rol oynayan kariyer günleri etkinliği düzenlendi.

Kariyer günleri

ÇANDIR ilçesinde öğrencilerin geleceklerini belirlemelerinde önemli rol oynayan kariyer günleri etkinliği düzenlendi.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Kariyer günleri

Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi Öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinliğe Aydın Üniversitesi Eğitim Uzmanı Burak Metin, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Akademisyenlerinden Prof. Dr. Fahrettin Demir konuşmacı olarak katıldı. Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi Öğrencilerine ‘Yaşam başarı motivasyonu ve hedef belirleme popüler meslekler’ konusunda bilgiler verildi.

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