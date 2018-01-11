Kariyer günleri

Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi Öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinliğe Aydın Üniversitesi Eğitim Uzmanı Burak Metin, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Akademisyenlerinden Prof. Dr. Fahrettin Demir konuşmacı olarak katıldı. Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi Öğrencilerine ‘Yaşam başarı motivasyonu ve hedef belirleme popüler meslekler’ konusunda bilgiler verildi.
11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
6 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol