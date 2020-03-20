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Kariyer günleri

SORGUN TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi tarafından, düzenlenen etkinlikte Avukat Zeynep Kara ve Avukat Esra Bıyık öğrencilere avukatlık mesleğini anlattı.

20 Mart 2020 Cuma 03:12
Kariyer günleri

Kariyer günleri ile öğrencilerin meslek seçimi yapabilmelerine yardımcı olabilmeyi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe yönelmeleri amaçlandığı kaydedildi. Rehberlik Öğretmeni Alperen Kökcü tarafından, 10. ve 11. sınıflara yönelik olarak Kariyer Günleri düzenlendi. Kariyer gününe katılan Avukat Zeynep Kara ve Esra Bıyık öğrencilere kendi öğrencilik hayatları, avukatlık mesleğini tercih etme nedenleri, avukatlık mesleğini seçtikleri takdirde kendilerini nelerin beklediği konularında bilgilendirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Kariyer Günleri
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