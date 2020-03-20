Kariyer günleri ile öğrencilerin meslek seçimi yapabilmelerine yardımcı olabilmeyi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe yönelmeleri amaçlandığı kaydedildi. Rehberlik Öğretmeni Alperen Kökcü tarafından, 10. ve 11. sınıflara yönelik olarak Kariyer Günleri düzenlendi. Kariyer gününe katılan Avukat Zeynep Kara ve Esra Bıyık öğrencilere kendi öğrencilik hayatları, avukatlık mesleğini tercih etme nedenleri, avukatlık mesleğini seçtikleri takdirde kendilerini nelerin beklediği konularında bilgilendirdi.